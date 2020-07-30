أخبار جامعة عين شمس.. عميد تربية: نتيجة امتحانات الفرق النهائية آخر أغسطس.. وألسن تعلن عن مواعيد تقديم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب فرق النقل

فيديو توعوي لـ "نوعية عين شمس" عن خطورة التدخين على السيدات

_ألسن عين شمس تعلن عن مواعيد تقديم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب فرق النقل

_عميد تربية عين شمس :نتيجة امتحانات الفرق النهائية بنهاية اغسطس









نشر صدى البلد على مدار اليوم مجموعة من أخبار جامعة عين شمس.. وقال الدكتور عبد الرحمن شوقي المدرس بقسم الاعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، إن طلاب القسم صمموا فيديو توعويا لخطورة التدخين علي السيدات لما يسببه من أضرار جسيمة للمرأة وخاصة الحامل وكمسئولية مجتمعية لإخراج وإنتاج مشاريع تخرج تخدم المجتمع وتعالج بعض ظواهره السلبية.





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وأضاف عبد الرحمن ان ذلك يأتي تحت رعاية الدكتور اسامة السيد مصطفي عميد كلية التربيه النوعيه جامعة عين شمس والدكتور سلام احمد عبده رئيس قسم الاعلام التربوي اشراف الدكتور عبدالرحمن شوقي المدرس بالقسم ومدير المركز الاعلامي للكلية وأحمد عطيه الكومي المعيد بالقسم.





وأشار إلى انه تم تنفيذ الفيديو عن طريق طلاب القسم وهم : آلاء عادل محمد - درية ضياء الدين فؤاد - اسراء عمر محمد - ايريني مجدي ولسن - أسماء هانى عبدالمحسن - اسماء عبدالرحيم - اسراء اشرف عبدالظاهر - نورهان عبدالنبي محمد - هاجر سيد غريب اعلان توعوي تحت عنوان ( ابعدي عن التدخين وخليكي في السليم ) لعلاج ظاهرة تدخين بعض السيدات .





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من جانبه قال الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الالسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس انه في ضوء تطبيق قواعد المجلس الأعلى للجامعات بشأن امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، فإن كل طالب لم يوفق في مقرر من مقررات الفصل الفصل الدراسي الثاني أو بعض المقررات من الطلاب المتعثرين أو الباقين للإعادة أو المحملين بمقررات سابقة، له الحق في إعادة رفع التكليفات في الفرصة الثانية وفقًا للمواعيد التالية:













مواعيد التسجيل من 28 يوليو إلى 8 أغسطس





مواعيد رفع الأبحاث من 12 إلى 17 أغسطس.













جدير بالذكر أن أعمال الامتحانات السنة النهائية بكلية الألسن جامعة عين شمس، انتهت وسط أجواء إحتفالية لطلاب الفرقة الرابعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.









وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن أعمال الكنترولات و التصحيح و الرصد قائمة على قدم وساق منذ بداية الإمتحانات، بإستخدام الصناديق البلاستيكية التى يتم حفظ أوراق الإجابة بداخلها لمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة وفق توجيهات وزارتى التعليم العالي والصحة والسكان لتحقيق أعلى درجات الحماية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خلال تعاملهم مع أوراق الإجابة.













وتابع الدكتور ماجد ابو العيين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن امتحانات طلاب الفرق النهائية بالكلية بدأت من يوم 8 يوليو الجاري منوها ان اكلية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع إدارة الجامعة طوال الشهور السابقة استعدادا لفترة الامتحانات.













وذكر عميد كلية تربية خلال تصريحاته لصدي البلد أنه حرص على صحة وسلامة طلاب الكلية وتنفيذا لعملية التباعد الاجتماعي تم عمل خيمة مقسمة لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات بجانب توفير زجاجات مياه للطلاب.









وأكد الدكتور ماجد ان نتيجة امتحانات طلاب الفرق النهائية ستعلن بنهاية شهر اغسطس المقبل.