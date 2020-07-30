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أخبار العالم

إسرائيل تمدد حظر تصدير أجهزة التنفس الصناعي وتبحث عن كورونا في الصرف الصحي

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
وقع وزير الاقتصاد الإسرائيلي، عمير بيرتس، اليوم الخميس، على أمر تنفيذي يقضي بتمديد الحظر على تصدير أجهزة التنفس الصناعي إلى الخارج، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

فيما يتظاهر نحو 1000 شخص أمام منزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطالبين برحيله، على خلفية لوائح الاتهامات الموجهة ضده، وفشله في إدارة أزمة فيروس كورونا.

في السياق ذاته، نجح باحثون إسرائيليون من التخنيون وجامعة بن جوريون بالتعاون مع شركة "كندو" لمراقبة مياه الصرف الصحي، في العثور على بؤر لتفشي فيروس كورونا في إسرائيل عن طريق مياه الصرف الصحي، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت".

وكانت إسرائيل شهدت تراجعا للإصابات بفيروس كورونا وصل إلى نحو بضع عشرات في اليوم قبل أن يعاود الأرتفاع مرة أخرى بعد البدء في إجراءات الانفتاح الاقتصادي وإزالة القيود المفروضة بسبب مكافحة فيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل خلال الأيام الماضية أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم، وهو ما دعا الحكومة لتمديد بعض القرارات الخاصة بمنع التجمعات وعمل بعض الأنشطة التجارية والترفيهية.
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