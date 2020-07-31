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حوادث

حبس 3 عاطلين سرقوا أموالًا ومشغولات ذهبية من شقة بقصر النيل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:00 ص
حبس 3 عاطلين
حبس 3 عاطلين
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عمرو خليفة
أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحريات، لاتهامهم بسرقة عملات أجنبية ومشغولات ذهبية من شقة بقصر النيل.

البداية كانت أثناء قيام قوة أمنية من قسم قصر النيل، بمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة، فتلاحظ لها نزول 3 أشخاص من سيارة أجرة ولاذوا بالفرار عدوًا، وعلى الفور تمت ملاحقتهم وضبطهم.

وتبين أن إثنين منهم مسجلين خطر، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية - كمية من المشغولات الذهبية) مجهولى المصدر.

وبمناقشتهم أقروا بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية، بأسلوب التسلق.

وتم استدعاء مالك الشقة، وتعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم لجهات التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
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