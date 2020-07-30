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محافظات

أوقاف كفر الشيخ: حققنا مبيعات 905 صكوك بمليون و629 ألف جنيه

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:42 م
أوقاف كفر الشيخ:
أوقاف كفر الشيخ: حققنا مبيعات 905 صكوك بمبلغ مليون و629 ألف
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محمود زيدان
تخطت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، المستهدف من مبيعات صكوك الأضاحي، وبلغت حتى اليوم، 924 صكًا بمبلغ مليون و663 ألف جنيه.

ووجه الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، الشكر والتقدير لمواطني المحافظة على مشاركتهم النبيلة في هذا المشروع العظيم والنبيل، مُشيدًا بدور الأئمة ومديري الإدارات والعاملين بالأوقاف في هذا المشروع.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى تشكيل فرق عمل جاهزة للقيام بدورها في أعمال التوزيع تحت إشراف لجنة من المديرية تحقيقًا للشفافية والعدالة في التوزيع. 

وقال وكيل الوزارة، إن الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا هو هدفنا عند التوزيع، موضحًا أن دور الأيتام لها نصيب كل عام من لحوم الأضاحي.

كما هنأ وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، الأهالي بحلول عيد الأضحى المبارك، مضيفًا "أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين". 

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