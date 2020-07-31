برلماني: ننتظر إقرار قانون تنظيم الفتاوى خلال دور الانعقاد الحالى

قال النائب شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أن قانون تنظيم الفتوى يعتبر من أهم القوانين التى ننتظر أن يتم إقرارها من مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالى.
وأشار الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون تنظيم الفتوى سيسمح لمن له حق الفتوى فقط الظهور على الفضائيات ، بحيث يكون لديه رخصه بشأن ذلك ، على أن تتم محاسبته فى حال تغوله على الدين الإسلامى.
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.
وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.
وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.
كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.