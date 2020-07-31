برلماني: ننتظر إقرار قانون تنظيم الفتاوى خلال دور الانعقاد الحالى





قال النائب شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان أن قانون تنظيم الفتوى يعتبر من أهم القوانين التى ننتظر أن يتم إقرارها من مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الحالى.





وأشار الجندى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون تنظيم الفتوى سيسمح لمن له حق الفتوى فقط الظهور على الفضائيات ، بحيث يكون لديه رخصه بشأن ذلك ، على أن تتم محاسبته فى حال تغوله على الدين الإسلامى.



