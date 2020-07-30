إعلان النتيجة في نفس الليلة.. مطلب جديد لـ ترامب بشأن الانتخابات الرئاسية في البلاد

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلان نتيجة التصويت في الانتخابات الرئاسية ليلة الانتخابات.





جاء ذلك على خلفية الانتقادات التي تلقاها بعد مطالبته بتأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد.





وكتب ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب معرفة نتيجة الانتخابات ليلتها، وليس بعدها بأيام أو شهور وربما سنوات بعد ذلك".





وأضاف الرئيس الأمريكي: سعيد لأنني أثرت النقاش لدى وسائل الإعلام حول الأخطار المحدقة بالديمقراطية خلال التصويت بالبريد".





وكان ترامب أعلن معارضته بشدة لإجراء الانتخابات الرئاسية عبر التصويت بالبريد بسبب تفشي فيروس كورونا، مرجحا أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية في ظل انتشار فيروس كورونا، خوفا من حدوث تزوير وتحايل في الانتخابات.





وكتب الرئيس الأمريكي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حذر فيها من أن التصويت عبر البريد يبدو حتى في مرحلة الاختبارات "كارثة مأساوية" قائلا: "الديمقراطيون يتحدثون عن تأثير أجنبي على التصويت، لكنهم يعرفون أن التصويت عبر البريد يمثل طريقة سهلة أمام دول أجنبية للتدخل في السباق الانتخابي، وحتى علاوة على ذلك، ليس هناك أي إحصاء دقيق!".





وتابع ترامب قائلا: "التصويت العام عبر البريد (وليس التصويت غيابيا الذي يمثل أمرا جيدا) في عام 2020 سيؤدي إلى انتخابات أقل دقة والأكثر احتيالا في التاريخ، وسيحرج الولايات المتحدة إحراجا ضخما".





واقترح ترامب تأجيل الانتخابات قائلا: "إرجاء الانتخابات ما لم يكن بإمكان الناس التصويت بشكل مناسب وآمن وموثوق به".





وحذر منافس ترامب في الانتخابات القادمة، الديمقراطي جو بايدن، من أن ترامب سيحاول إرجاء موعد الانتخابات في محاولة للاحتفاظ بمقاليد الحكم.





ومن جهتها نشرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تغريدة علقت فيها على ما اقترحه الرئيس الأمريكي، وقالت بيلوسي في تغريدتها إن تأجيل الانتخابات الرئيسية يقرره الكونجرس وكتبت: "تنص المادة الثانية، القسم 1 من الدستور على أنه يمكن للكونجرس تحديد وقت اختيار الناخبين، واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، على أن يكون نفس اليوم في جميع أرجاء الولايات المتحدة".