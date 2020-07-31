الإيرانيون يرفضون الإنجاب.. لماذا فشلت جميع محاولات خامنئي لرفع معدلات المواليد؟

وصلت الأزمة الاقتصادية إلى مرحلة غير مسبوقة في إيران، وألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة، وكما طالت من قبل "حفاضات الأطفال"، تجلت مجددا من خلال معدلات المواليد، التي أعرب المرشد علي خامنئي عن قلقه إزاءها.









وفي تقرير لقناة "دويتشه فيله" الألمانية، قالت إن المرشد الإيراني قلق من انخفاض معدل المواليد في بلاده، الذي أظهر أن الإجراءات السياسية التي تهدف إلى مساعدة الناس على التوفيق بين العمل والحياة الأسرية لم تحدث فرقًا كبيرًا.









ونقلت عن سارة، وهي امرأة إيرانية متزوجة بسعادة منذ ثماني سنوات قولها: "لا أريد طفلًا"، وأوضحت سارة البالغة من العمر 38 عاما، وتعيش في طهران وتعمل لصالح شركة أغذية "إنجاب طفل هو الكثير من المسؤولية التي لا أريدها، ربما لأنني لم أتعاف بعد من المنافسة المستمرة في حياتي".









بالنسبة لسارة ، المال ليس مشكلة. وهي تحسب نفسها من جيل "كثير الإنجاب" في إيران المولود بعد ثورة 1979. في الثمانينيات، كان معدل المواليد في إيران من أعلى المعدلات في العالم، مع نمو السكان بمعدل متفجر.









في عام 1979، كان في البلاد 37 مليون نسمة. كان تنظيم الأسرة هو القاعدة، حتى انخفض عدد السكان قليلًا في العقد السابق. لكن الثوريين الدينيين في ذلك الوقت رفضوا فكرة تنظيم الأسرة باعتبارها فكرة غير إسلامية، ويتصورون أن الدولة قوية تكون بالضرورة ذات كثافة سكانية، وشجعت سلطات الملالي الذين يسيطرون على الدولة الشيعية. خلال الحرب الدموية الطويلة ضد العراق في الثمانينات، النساء على الإنجاب بكثرة.









ولدت سارة وأشقاؤها الثلاثة خلال تلك السنوات. قالت: "كان لدينا منزل جميل وكبير مع حديقة. لكن خارج منزلنا كان كل شيء شحيحًا. لم يكن لدى رياض الأطفال والمدارس مساحة كافية لجيلنا. ونظمت المدارس دروسًا في قواعد متنقلة لاستيعاب جميع الطلاب".









وقالت إن هذه كانت البداية فقط، مضيفة أن الجميع كانوا يعلمون أنه ستكون هناك منافسة شرسة على كل مكان في الجامعة وعلى كل وظيفة. وقالت: "لا يزال لدي شعور بعدم الأمان. أخشى أن يحصل شخص أكثر تأهيلًا على وظيفتي".









انعكاس سياسات طهران الأسرية





زاد عدد سكان إيران إلى أكثر من الضعف في السنوات الـ 41 الماضية، من 37 مليونا إلى 84 مليون شخص. وبهذا النمو، أدرك السياسيون أن النظامين الصحي والتعليمي في البلاد منهكان، وأن الاستثمارات التي كانت في أمس الحاجة إليها كانت مفقودة بسبب الحرب مع العراق. في ديسمبر 1988، مهدت المحكمة العليا الطريق لبرنامج حديث لتعزيز تنظيم الأسرة عندما أعلنت أن هذه الممارسة تتوافق تمامًا مع الإسلام.









تنبأ البرنامج الجديد بالعائلات التي لديها ثلاثة أطفال في المتوسط. روجت الحكومة لتوزيع وسائل منع الحمل الحديثة، وقدمت المشورة والتعليم في جميع أنحاء إيران. نجحت الخطة: بحلول عام 2010، انخفض متوسط ​​عدد الولادات لكل امرأة من 5.1 إلى 1.7، وهو رقم ظل ثابتًا بشكل أساسي حتى يومنا هذا.









وبحسب صحيفة "طهران تايمز"، انخفض عدد الولادات السنوية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. تم تسجيل حوالي 1.48 مليون ولادة بين مارس 2016 ومارس 2017، و 1.36 مليون في العام التالي، و 1.2 مليون في العام التالي - وهو انخفاض مطرد بنحو 100.000 ولادة كل عام.









لطالما انتقد المرشد علي خامنئي انخفاض معدل المواليد في البلاد. يريد المرشد أن ينمو عدد السكان إلى 150 مليون نسمة، وفي عام 2012 فرض تحولًا في سياسات الأسرة في البلاد التي قطعت التمويل لتعليم تنظيم الأسرة وخدمات منع الحمل. بعد ذلك بعامين، أعلن خامنئي أن زيادة معدل المواليد في البلاد هدف استراتيجي.









إجراءات الترغيب ليست كافية





ومنذ ذلك الحين، تم إدخال عدد من التدابير الملائمة للأسرة، بما في ذلك إجازة أمومة ممتدة مدتها تسعة أشهر. وللنساء الحوامل الحرية في أخذ إجازة مرضية عند الضرورة، بشهادة طبية بسيطة، كما تم تسهيل الحصول على القروض والوظائف للأسر التي لديها أطفال.









ورافقت هذه الإجراءات جهود دعائية ضخمة في وسائل الإعلام الحكومية والمؤسسات، بما في ذلك الجامعات. ومع ذلك، لم تكن كافية لإقناع الشباب بتغيير رأيهم، في بلد يبلغ متوسط ​​العمر فيه 31 عامًا تقريبًا. كثير من الشباب لا يستطيعون تصور تكوين أسرة كبيرة لديها العديد من الأطفال.









بسبب النزوح الجماعي من الريف إلى المدن المكتظة بالفعل، واستمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية والجفاف المستمر الذي استمر 30 عامًا- يكافح العديد من الإيرانيين. وهناك من هم مثل سارة، لا يمكنهم ببساطة تخيل جلب الأطفال إلى العالم في ظل هذه الظروف.