نجوى إبراهيم: محمود مرسى ضربنى قلم علم على وشى وطير الحلق من ودنى

كشفت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، عن أنها تلقت أربع صفعات حقيقية فى حياتها، مشيرة إلى أن والدتها هى من صفعتها القلم الأول عندما كانت صغيرة وأقبلت على قص شعرها، وتابعت:"كنت ألعب ألعاب قوى وكنت هأخد جائزة فقلت أنا كدا كبرت ولازم أقص شعرى، ودخلت الأوضة بتاعتى ووجبت المقص وقصيته وعمل خورم فى دماغى وعلشان أدارى الجريمة لبست أشرب وماما ضربتنى القلم الأول".





وأضافت "نجوى إبراهيم"، خلال مشاركتها فى تقديم حلقة ليلة العيد من برنامج"التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:" القلم التانى خدته من بابا لما كان عمرى 8 سنوات خدت التانى لأنى شربت قهوة وكذبت على بابا".





وتابعت :" القلم التالت فى حياتى كان فى فيلم فجر الإسلام من الأستاذ محمود مرسى وهو من النوع اللى بيعيش أوى ..القلم علم والحلق طار وفضلت يومين ودنى تصفر".





وأشارت نجوى إبراهيم، إلى أن القلم الرابع تلقته فى حياتها كان خلال مشاركتها فى فيلم "المدمن"، مع الفنان الراحل أحمد زكى، مشددة على أن أحمد زكى كان يتقمص الشخصية وشديد التأثر بها وكان يعيشها كما لو كانت حقيقية.





من جانبه كشف الإعلامى وائل الإبراشى، إنه عمل معد مع الإعلامية نجوى إبراهيم، فى السابق، مشددًا على أن ذلك يعد شئ مشرف له فى تاريخه المهنى، ،وتابع:"أتشرف أنى اشتغلت معاكى معد وصحفى وحققنا نجاحًا كبيرًا".