اعلن القائمون على حفل توزيع جوائز MTV TV video awards عن الاعمال المنافسة على جائزة افضل فيديو كليب.





وضمت اللائحة :

Anderson .Paak – “Lockdown”

Billie Eilish –All the Good Girls Go to Hell”

Demi Lovato – “I Love Me

H.E.R. - I Can’t Breathe”

Lil Baby –The Bigger Picture”

Taylor Swift – “The Man”





يشار الى ان حفل MTV TV video awards سيقام في الـ 30 من شهر اغسطس مع الاحتفاظ بالاجراءات الوقائية لفيروس كورونا.