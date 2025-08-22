قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كولومبيا.. مقتل 8 ضباط شرطة في مقاطعة أنتيوكيا وسط تصاعد أعمال عنف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: العلاقة بين القاهرة والرياض في أعلى مستوياتها.. هفضل شغال طول فترتي.. وزير النقل: عيد العمال المقبل سيشهد إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر
نقابة الصحفيين تنظم أول ملتقى توظيف لأسر الأعضاء
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
ترامب يوزّع البيتزا والهامبرجر على قوات الأمن في واشنطن | فيديو وصور
عقب حالة من التذبذب.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بالأسواق
الأمم المتحدة: نزوح 796 ألف فلسطيني في غزة منذ مارس الماضي
كيلو الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تنظم أول ملتقى توظيف لأسر الأعضاء

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد نقابة الصحفيين لتنظيم أول ملتقي توظيف الاسبوع المقبل لأسر الاعضاء وذلك في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولًا نوعيًا في دعم المجتمع الصحفي على كافة المستويات.

وكانت نقابة الصحفيين وقّعت بروتوكول تعاون مع منصة "شغلني" لتنظيم أول ملتقى توظيف شامل ومخصص لأسر الصحفيين، داخل مقر النقابة بوسط القاهرة، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصري، وذلك بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة "شغلني"، وهشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، ومحمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة للتدريب، ومحمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية ورئيس لجنة الخدمات.

تمتد فعاليات الملتقى على مدار يومي السبت والأحد 27 و28 سبتمبر المقبل، ويستهدف توفير فرص عمل حقيقية ومباشرة لأسر الصحفيين، وتحديدًا الأبناء والأزواج والزوجات، عبر مقابلات مهنية فورية مع مسؤولي التوظيف داخل أروقة النقابة، دون وساطة أو تعقيد.

وفي هذا السياق، قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين: "هذا الملتقى يعكس إيماننا العميق بأن دور النقابة يجب ألا يتوقف عند حدود المهنة، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي لأسر الزملاء. نحن نخوض هذه التجربة بدافع المسؤولية والالتزام، في ظل واقع اقتصادي ضاغط، ونعمل على أن تكون هذه الخطوة بداية لسلسلة من المبادرات النوعية."

من جانبه، أعرب عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة "شغلني"، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا: "نفخر بشراكتنا مع نقابة الصحفيين في هذا المشروع الوطني الذي يجسد المعنى الحقيقي للدور المجتمعي للقطاع الخاص. ملتقى التوظيف هذا ليس فعالية عابرة، بل رسالة دعم وتمكين نوجهها معًا لأسر الصحفيين."

وأكد محمد الجارحي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، أن المبادرة جاءت ثمرة جهد مستمر لتقديم خدمات جديدة وفعالة للزملاء وأسرهم: "فكرة الملتقى انطلقت ضمن خطة واضحة لتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية داخل النقابة. نحن لا نكتفي بالأفكار، بل نعمل على تنفيذها بواقعية واحتراف. ونتطلع إلى أن يتحول هذا الحدث إلى تقليد سنوي يُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة أسر الصحفيين."

وأضاف الجارحي: "نسعى لأن يقام الملتقى مرتين سنويًا، وسيتم الإعلان لاحقًا عن أسماء الشركات المشاركة في الملتقى والتخصصات المطلوبة وعدد الوظائف المتاحة والشروط كاملة. وبعد انتهاء الفعاليات، سنصدر تقريرًا مفصلًا بما تحقق والوظائف التي تم توفيرها لأسر الزملاء."

وتدعو النقابة جميع الزملاء والزميلات إلى التفاعل مع الملتقى، وتشجيع أبنائهم وأزواجهم وزوجاتهم على التسجيل والمشاركة، للاستفادة من هذه الفرصة غير المسبوقة في قلب نقابتهم.

نقابة الصحفيين ملتقى التوظيف اسر الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

الثقب الاسود

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

مياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

ترشيحاتنا

محمول

حالة من التعجب بين مستخدمي أندرويد بسبب تحديث مفاجئ

الأنبا انجيلوس

الأنبا إنجيلوس يترأس عشية عيد إصعاد جسد العذراء مريم متأملًا في لقبها «قوة إيليا»

الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف

عشية تذكار إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد