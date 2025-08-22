زكريا ناصف داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.. صور

شارك زكريا ناصف، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، متابعيه صورًا من داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف، وذلك عبر حسابه الشخصي فيس بوك وعلق قائلا: الروضة المسجد النبوي الشريف المدينة المنورة.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين حرصوا على الدعاء له بقبول الزيارة وأن يعادها الله عليه وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات.



وفي سياق آخر أكد الدكتور سعد الجيوشي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، رئيس اللجنة الهندسية لمشروع استاد النادي الأهلي، إن ما تردد خلال الساعات الماضية عن توقف الحفر في استاد الأهلي كلام عار تمامًا من الصحة ولا يستند إلى الواقع، والعمل في المشروع يسير على قدم وساق وفق الخطة الزمنية المتفق عليها مع النادي والمدونة في بنود التعاقد.



وقال الجيوشي أنه يطمئن جماهير الأهلي أن مشروع القرن تتوافر له كل عناصر النجاح بإذن الله.



وأضاف أن هناك لجنة هندسية تقوم بالإشراف على المشروع، تضم استشاريين عالميين وآخرين مصريين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، وكل الأنظمة المستخدمة في عملية الحفر عالمية وتخضع لمعايير الحداثة والرقمنة، وأن أرض الاستاد تم عمل «جسات» لها على بعد 45 مترًا من قبل، ويتم التعامل مع أنواع الترب بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلة في عملية الحفر