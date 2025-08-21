هل يتقدم أحمد عبد القادر بـ شكوى ضد الأهلي؟| تفاصيل

كشف نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن، عن حقيقة تقدم أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي بشكوى ضد النادي.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أحمد عبدالقادر لا يدرس التقدم بأي شكاوى ضد النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية.. واللاعب يشارك في تدريبات بالجيم وفقا للبرنامج المحدد له”.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة غزل المحلة بإستاد غزل المحلة في اطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي أول فوز تحت قيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على حساب فاركو 4-1 بالدوري المصري.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط فى المركز الثاني، بينما استقر فاركو فى المرتبة الـ16 بنقطة.