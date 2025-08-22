أخبار التوك شو| مصطفى بكري: العلاقة بين القاهرة والرياض في أعلى مستوياتها.. هفضل شغال طول فترتي.. وزير النقل: عيد العمال المقبل سيشهد إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:





صماما أمان للمنطقة.. مصطفى بكري: العلاقة بين القاهرة والرياض في أعلى مستوياتها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن العلاقة بين مصر والسعودية في أعلى مستوياتها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، مشيرا إلى أن في لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي، تم استعراض الجهود المصرية الداعية لوقف إطلاق النار في غزة.



هفضل شغال طول فترتي.. وزير النقل: عيد العمال المقبل سيشهد إنتاج كافة أنواع السيارات في مصر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال في إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، سيتم توقيع عقد لشراء 500 أتوبيس جديد.

الأرصاد تحذر وتكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن طقس السبت والأحد المقبلين

تشهد حالة الطقس أجواء صيفية مستقرة خلال هذه الفترة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، وهي حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.





متحدثة البترول: متابعة يومية لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على أرض الواقع

قالت المهندسة عبير الشربيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الجولات اليومية التي يقوم بها الوزير المهندس كريم بدوي في مواقع العمل بمشروعات التكرير والبتروكيماويات تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء من خلال متابعة المشروعات القائمة أو الوقوف على التحديات التي تواجه المشروعات تحت التنفيذ.



معهد بحوث القطن: نتوسع من أجل زيادة الصادرات.. ولدينا خطة متكاملة

قال الدكتور سامي بدر رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن إن زراعة القطن ليست للنسيج فقط بل أيضا لسد الفجوة في الزيوت، حيث تنتج مصر ما يقرب من 4% من استهلاكنا من الزيوت.

قيادي بفتح يشيد بدور مصر في استباق الأخطار وحماية الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الظروف الدولية الراهنة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع سيطرته عبر تكثيف الاستيطان وتقسيم الضفة الغربية، في وقت ينشغل فيه العالم عن جوهر القضية الفلسطينية.

تكدس شاحنات المساعدات أمام المعبر تمهيدا لدخولها لأهالي قطاع غزة

أكد محمد عادل مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، أن مئات الشاحنات المصرية المحملة بمختلف المساعدات والمواد الإغاثية لا تزال متكدسة في محيط المعبر من الجانب المصري، في انتظار إشارة الانطلاق باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإيصال الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي

قال أمجد الشوا مدير شبكات المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنّ قطاع غزة يشهد حالياً أسوأ وأخطر ظروف الكارثة الإنسانية التي مر بها على الإطلاق، مشيراً إلى أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح كامل لمدينة غزة وفرض النزوح على أكثر من مليون نسمة تحدث في ظل واقع مأساوي من القتل اليومي والتجويع وانعدام الخدمات الأساسية.

القومي للبحوث: وصلنا لـ 100 ألف بحث وأكثر من 350 براءة اختراع منذ 1956 حتى الآن

قال الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، إنّ البحث العلمي في مصر بدأ فعليًا عام 1939 بإنشاء مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث، وتطور حتى تأسيس المركز القومي للبحوث عام 1956، ليصبح منذ ذلك الحين صرحًا علميًا رائدًا يخدم الاقتصاد الوطني والمجتمع.



الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف



تصدر مقترح النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخاص بتعديل مواعيد العمل في مصر من الساعة 5 فجرا حتى 12 ظهرًا، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما جعل وزير العمل محمد جبران، يعلق على هذا المقترح.



