الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
توك شو

قيادي بفتح يشيد بدور مصر في استباق الأخطار وحماية الشعب الفلسطيني

علي مكي

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الظروف الدولية الراهنة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع سيطرته عبر تكثيف الاستيطان وتقسيم الضفة الغربية، في وقت ينشغل فيه العالم عن جوهر القضية الفلسطينية.

وأشاد الرقب في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  بالتحرك المصري خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن القاهرة اعتادت استباق الأخطار التي تهدد الشعب الفلسطيني، وتسعى دوماً لوقف التصعيد وحماية حقوق الفلسطينيين عبر جهودها الدبلوماسية وبياناتها التحذيرية المتتالية.

وشدد القيادي الفتحاوي على أن هذه السياسات الإسرائيلية تشكل تحدياً خطيراً للقانون الدولي وللمجتمع الدولي بأسره، داعياً إلى موقف عربي ودولي أكثر صلابة لمواجهة الممارسات العدوانية للاحتلال.

نتنياهو حركة فتح الاحتلال

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

