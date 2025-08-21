قيادي بفتح يشيد بدور مصر في استباق الأخطار وحماية الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الظروف الدولية الراهنة لفرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع سيطرته عبر تكثيف الاستيطان وتقسيم الضفة الغربية، في وقت ينشغل فيه العالم عن جوهر القضية الفلسطينية.

وأشاد الرقب في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بالتحرك المصري خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن القاهرة اعتادت استباق الأخطار التي تهدد الشعب الفلسطيني، وتسعى دوماً لوقف التصعيد وحماية حقوق الفلسطينيين عبر جهودها الدبلوماسية وبياناتها التحذيرية المتتالية.

وشدد القيادي الفتحاوي على أن هذه السياسات الإسرائيلية تشكل تحدياً خطيراً للقانون الدولي وللمجتمع الدولي بأسره، داعياً إلى موقف عربي ودولي أكثر صلابة لمواجهة الممارسات العدوانية للاحتلال.