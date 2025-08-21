برنامج مطروح للنقاش يرصد تصاعد الخلاف الأوروبي مع حكومة نتنياهو

سلطت حلقة اليوم من برنامج مطروح للنقاش، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري عبر قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على التوتر المتصاعد بين فرنسا وإسرائيل، على خلفية إعلان باريس نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضحت الإعلامية مارينا المصري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأجيج معاداة السامية، وهي تصريحات وصفتها الخارجية الفرنسية بأنها "أمر دنيء".

ويأتي هذا التوتر بعد إطلاق ما عُرف بـ"نداء نيويورك"، الذي أعلنت عنه فرنسا بمشاركة 14 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا، في نهاية يوليو الماضي، حيث دعا النداء دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

في السياق ذاته، تبرز مواقف أوروبية أخرى، أبرزها رفض ألمانيا لتوسّع الاستيطان الإسرائيلي، وظهور اتجاه داخل برلين لفرض حظر جزئي على تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وتساءلت الحلقة: هل يقود الموقفان الفرنسي والألماني إلى صدام واضح بين الاتحاد الأوروبي وسياسات حكومة نتنياهو؟