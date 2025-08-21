قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهجير قسري في القدس .. 17 عائلة فلسطينية تواجه التمدد الاستيطاني الإسرائيلي
اشتعال 4 عربيات في خبطة واحدة | تفاصيل حادث مطروح إسكندرية المأساوي
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
متحدثة البترول: متابعة يومية لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على أرض الواقع

علي مكي

قالت المهندسة عبير الشربيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الجولات اليومية التي يقوم بها الوزير المهندس كريم بدوي في مواقع العمل بمشروعات التكرير والبتروكيماويات تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء من خلال متابعة المشروعات القائمة أو الوقوف على التحديات التي تواجه المشروعات تحت التنفيذ.


وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن هذه الجولات تتيح الفرصة للتعرف على التحديات التي تواجه الشركات المنتجة بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية القصوى، وكذلك متابعة المشروعات الجديدة لمعرفة المعوقات والعمل على تجاوزها. 


وأكدت أن تلك الزيارات تمنح العاملين طاقة إيجابية ودعمًا معنويًا كبيرًا ينعكس على وتيرة العمل والإنتاج.


وأشارت الشربيني إلى أن شركة "إنربك" للبترول تمثل نموذجًا مهمًا في قطاع الطاقة، إذ تنتج نحو 30% من حجم البنزين في السوق المحلي، أي أن كل عشرة لترات بنزين يستهلكها المواطن، ثلاثة لترات منها من إنتاج شركة مصرية وطنية 100%، وهو إنجاز يعكس نجاح الاستثمارات الوطنية في تحقيق الاكتفاء النسبي وتلبية احتياجات المواطنين.


وأكدت أن هذا النجاح جزء من استراتيجية وزارة البترول القائمة على ستة محاور رئيسية، من بينها المحور الثاني الذي يركز على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر التكرير والبتروكيماويات.


وأوضحت أن هذا المحور يهدف إلى خلق قيمة مضافة من خلال معامل التكرير، ومصانع البتروكيماويات، ومحطات إزالة الشوائب، إضافة إلى خطوط نقل الغاز والمنتجات البترولية.


وأضافت أن هذه الاستراتيجية تساهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية.

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

لعشاق الكافيين.. ما كمية القهوة اليومية الصحية؟

لعشاق الكافيين.. ما كمية القهوة اليومية الصحية؟

احمد شيبة

الواد سرق خاله.. مفاجآت بالجملة في سرقة شقة أحمد شيبة

محتوى هابط مثير للغرائز وينشر الفسق.. تفاصيل القبض على «راقصات التيك توك»

محتوى هابط مثير للغرائز وينشر الفسق.. تفاصيل القبض على راقصات التيك توك

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

