متحدثة البترول: متابعة يومية لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على أرض الواقع

قالت المهندسة عبير الشربيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الجولات اليومية التي يقوم بها الوزير المهندس كريم بدوي في مواقع العمل بمشروعات التكرير والبتروكيماويات تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء من خلال متابعة المشروعات القائمة أو الوقوف على التحديات التي تواجه المشروعات تحت التنفيذ.



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الجولات تتيح الفرصة للتعرف على التحديات التي تواجه الشركات المنتجة بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية القصوى، وكذلك متابعة المشروعات الجديدة لمعرفة المعوقات والعمل على تجاوزها.



وأكدت أن تلك الزيارات تمنح العاملين طاقة إيجابية ودعمًا معنويًا كبيرًا ينعكس على وتيرة العمل والإنتاج.



وأشارت الشربيني إلى أن شركة "إنربك" للبترول تمثل نموذجًا مهمًا في قطاع الطاقة، إذ تنتج نحو 30% من حجم البنزين في السوق المحلي، أي أن كل عشرة لترات بنزين يستهلكها المواطن، ثلاثة لترات منها من إنتاج شركة مصرية وطنية 100%، وهو إنجاز يعكس نجاح الاستثمارات الوطنية في تحقيق الاكتفاء النسبي وتلبية احتياجات المواطنين.



وأكدت أن هذا النجاح جزء من استراتيجية وزارة البترول القائمة على ستة محاور رئيسية، من بينها المحور الثاني الذي يركز على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر التكرير والبتروكيماويات.



وأوضحت أن هذا المحور يهدف إلى خلق قيمة مضافة من خلال معامل التكرير، ومصانع البتروكيماويات، ومحطات إزالة الشوائب، إضافة إلى خطوط نقل الغاز والمنتجات البترولية.



وأضافت أن هذه الاستراتيجية تساهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية.