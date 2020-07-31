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فن

تقارير أجنبية : كيم كارداشيان وزوجها منفصلان منذ عام

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:29 ص
كيم كارداشيان وكاني
كيم كارداشيان وكاني ويست
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شروق ابراهيم
كشفت تقارير بالصحف الاجنبية ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.

وقالت التقارير الاجنبية ان الثنائي الشهير كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الاخر ، بسبب كثرة الخلافات بينهما.

خرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان. 

واتهم كاني ويست زوجته كيم كاردشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.
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