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فن

بفستان منقط.. آيتن عامر تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:22 ص
ايتن عامر
ايتن عامر
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محمد بدران

نشرت النجمة آيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها  على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت آيتن عامر في الصورة بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستانا جذابا منقط مكشوف الصدر والكتفين مما أظهر جسمها رشيقًا.

واعتمدت ايتن عامر على ترك شعرها الاسود منسدلا على كتفيها، ووضعت ماكياج متناسقًا مع إطلالتها، وعلقت قائلة "كل سنة و انتوا طيبين و عيد سعيد عليكوا يا رب 🎈🎈🎈🎈🎈🎈"

وشاركت آيتن عامر فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.


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