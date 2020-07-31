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منوعات

بسبب كورونا.. هذه الدولة تعلن العمل من المنزل حتى نهاية 2020

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:00 ص
خبير سويدي
خبير سويدي
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أماني إبراهيم
طلبت السويد، أمس، من الموظفين العمل من المنزل حتى نهاية العام الجاري 2020 بسبب المخاوف المتعلقة بالسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، جاء هذا القرار لإدارة الزحام على وسائل النقل العام بعد أن كشفت السويد ان البلاد ستتعرض لموجة ثانية من جائحة كورونا، ومنعا للزحام في أماكن العمل والذي بدوره يسهل من فرصة الإصابة بالعدوى.

ووجهت السويد طلبا من الموظفين بالعمل من المنزل طالما أن عملهم لا يتطلب التواجد الميداني، لتسهيل الأمور عليهم، وتوفير فرصة للمضطرين للتواجد بمكان العمل مثل عمال البناء دون التأثر بالزحام.

ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن كبير الأوبئة في البلاد، يوم الأربعاء، أن السويد تشهدزيادة جديدة في أعداد المصابين حيث سجلت 318 حالة إصابة جديدة منهم حالات خطيرة بحاجة إلى العناية المركزة.

وتصنف السويد بأنها واحدة من اعلى البلاد تسجيلا لأعداد وفيات فيروس كورونا، وأعلى من الدنمارك وفنلندا والنرويج.

اتخذت السويد هذا القرار بعد فترة من إنكار وجود خطر بسبب كورونا، حيث أبقت المدارس مفتوحة ولم تغلق المقاهي أو المطاعم ومعظم الشركات إيمانا بمبدأ مناعة القطيع ولكن حال تفشي المرض بقوة في الموجة الثانية ستشهد البلاد كارثة.
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