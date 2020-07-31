أمير مرتضى منصور يهنئ كارتيرون بمناسبة عيد ميلاده

وجه أمير مرتضي منصور المشرف على فريق الكرة بالزمالك، التهنئة لـ كارتيرون المدير الفني للفريق بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له السعادة والنجاح في مسيرته مع الفريق.

ونشر امير عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له مع كارتيرون وعلق: "عيد ميلاد سعيد اتمنى لك النجاح فى حياتك".



ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ اغسطس القادم بسبب انشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.





