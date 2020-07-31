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منوعات

عرض فستان ديانا الشهير ترويجا لإعادة افتتاح قصرها للجمهور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:00 ص
الأميرة ديانا ترقص
الأميرة ديانا ترقص مع جون ترافولتا في عام 1985
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أماني إبراهيم
يستعد قصر كينجستون البريطاني لإعادة جذب الزوار مجددا بعد إغلاق دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا، من خلال الاستعانة بعرض واحد من أجمل فساتين الأميرة ديانا.

ووفقا لصحيفة تيليجراف البريطانية، فإن هذا الفستان المميز كانت قد ارتدته الاميرة ديانا خلال زيارتها للبيت الأبيض في عام 1985 واشتهر باسم (فستان رقصة ترافولتا) حيث رقصت مع نجم هولييود جون ترافولتا خلال الزيارة.

والآن يسعى قصر كينجستون لعرضه خلال إعادة افتاح منزل الأميرة الراحلة للجمهور، حيث اشترى الفستان من المزاد العلني في عام 2019 مقابل 264 ألف جنيه إسترليني.

يعرض قصر كينجستون القطعة الراقية من تصميم فيكتور إبدلشتاين، في قاعة ستون هول بالقصر، إلى جانب عرض صور أشهر من أقاموا في هذا القصر.

وقالت القصور الملكية إن الفستان يخرج الآن من العزلة، وسيتم عرضه في المنزل السابق للأميرة خلال هذا الصيف، وقالت إيريلي لين المنسقة في القصور الملكية التاريخية: "يسعدنا أن نمتلك هذا الفستان الرائع لمجموعة الملابس الملكية وهي مجموعة مخصصة ذات أهمية وطنية دولية، منذ أكثر من 20 عاما".

وتابعت لين: "ليس فستان ترافولتا فقط مثالًا رائعًا على تصميم الأزياء الراقية لإبهار الجميع في مناسبة رسمية ، بل يمثل لحظة مهمة في قصة الأزياء الملكية في القرن العشرين".

كان من المعروف أن ديانا تحب هذا الفستان، حتى انها ارتدته في ثماني مناسبات منفصلة، من ضمنهم عشاء رسمي في ألمانيا الغربية، وخلال العرض الأول لفيلم مايكل دوجلاس في لندن وول ستريت.
عرض فستان ديانا الشهير ترويجا لإعادة افتتاح قصرها للجمهور
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