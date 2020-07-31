الحرم المكي يستقبل حجاج بيت الله لأداء طواف الإفاضة.. صور

شرع حجاج بيت الله في رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووصلوا للحرم المكي لأداء طواف الإفاضة.
وانتقل ضيوف الرحمن، من مشعر المزدلفة إلى مشعر منى حيث سيشرعون في رمي الجمرات بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.
وشهدت حركة ضيوف الرحمن وانسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.
وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، أن عدد القوى العاملة في الحج "الاستثنائي" هذا العام يصل إلى 60 ألف شخص من كافة القطاعات، رغم العدد المحدود للحجاج.
السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل.
ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام، هذا الترتيب هو الأفضل الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، كل هذا لا حرج فيه، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن من قدم أو أخر فقال: «لا حرج لا حرج».