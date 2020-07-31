الحرم المكي يستقبل حجاج بيت الله لأداء طواف الإفاضة.. صور

شرع حجاج بيت الله في رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووصلوا للحرم المكي لأداء طواف الإفاضة.





وانتقل ضيوف الرحمن، من مشعر المزدلفة إلى مشعر منى حيث سيشرعون في رمي الجمرات بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.





وشهدت حركة ضيوف الرحمن وانسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.





وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، أن عدد القوى العاملة في الحج "الاستثنائي" هذا العام يصل إلى 60 ألف شخص من كافة القطاعات، رغم العدد المحدود للحجاج.





أعمال الحج في يوم النحر