شاهد.. خطبة وصلاة عيد الأضحى من مسجد الفتاح العليم

نقلت فضائية "أون" شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الفتاح العليم، وأم المصلين في الصلاة وأدي الخطبة الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء وزارة الأوقاف.





وقال العزازي، في خطبة الجمعة، إن يوم النحر من خير أيام الدنيا، فأقسم الله به في سورة الفجر في قوله "والفجر وليال عشر والشفع والوتر".





وأشار إلى أن المسلمين يذكرون الله في هذا اليوم بالتكبير والتهليل والدعاء، واتباع سنة النبي إبراهيم في ذبح الأضاحي.





وأوضح، أنه لا يتم رفع البلاء حتى يرى الله من العباد التسليم بالقضاء، فالله هو أنعم بكل شئ وهو الذي حكم وقدر في كل شئ، ومن كرمه بنا أتم علينا النعمة ووفى لنا الدنيا وأرسل لنا خير الأنبياء، وجمع لنا الخير كله في مناسك الحج.



