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محافظات

عزل "كفر الشيخ الجامعي" يحتفل مع مرضى كورونا بعيد الأضحى المبارك.. فيديو وصور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:36 ص
عزل كفر الشيخ الجامعي
عزل "كفر الشيخ الجامعي" يحتفل مع مرضى كورونا
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محمود زيدان
شهد قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، اليوم، احتفال الأطقم الطبية بعيد الأضحى المبارك مع مرضى كورونا؛ لإضفاء أجواء البهجة والسعادة على المرضى، ورفع الروح المعنوية لديهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات، الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ. 

وحرص الطاقم الطبي والتمريض على تعليق "البالونات" والزينة، في الغرف وطرقات المستشفى، وتوزيع الحلوى والعصائر على المرضى، والاحتفال معهم، ونشر أجواء السعادة وفرحة العيد بين المرضى، ورسم البسمة على وجوه المرضى في هذه المناسبة السعيدة.

ووجه أحد المرضى، رسالة، إلى الجيش الأبيض، قائلًا، "كل سنة وحضراتكم طيبون جميعًا.. وربنا يبارك فيكم جميعاص، ويجعل عملكم في ميزان حسناتكم.. أنتم فعلًا الجنود البيضاء".

وتابع،  ودائمًا ملائكة الرحمة .. الذين تساعدون الآخرين في علاجهم وتخرجوهم من محنهم، و تساعدوهم في كل الظروف الطارئة، التي يعيش فيها المريض والتي يحتاج فيها إلى إنسان يأخذ بيده إلى يد العون".

واستكمل حديثه، "نعم الإخلاص ونعم العمل الجاد .. فريق متميز من العمالة والتمريض والدكاترة شهدت فيكم كل الخير وكل الاهتمام .. وأشهد بذلك.. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يارب العالمين"

جدير بالذكر أن قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، يُشرف عليه الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ مساعد أمراض القلب، ويحظى باهتمام كبير من الدكتور حاتم الجوهري، مدير عام المستشفى الجامعي، والدكتور أسامة العجمي، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق عبد الباقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور طه قرع، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
عزل "كفر الشيخ الجامعي" يحتفل مع مرضى كورونا بعيد الأضحى المبارك.. فيديو وصور
عزل "كفر الشيخ الجامعي" يحتفل مع مرضى كورونا بعيد الأضحى المبارك.. فيديو وصور
عزل "كفر الشيخ الجامعي" يحتفل مع مرضى كورونا بعيد الأضحى المبارك.. فيديو وصور
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