عزل "كفر الشيخ الجامعي" يحتفل مع مرضى كورونا بعيد الأضحى المبارك.. فيديو وصور

شهد قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، اليوم، احتفال الأطقم الطبية بعيد الأضحى المبارك مع مرضى كورونا؛ لإضفاء أجواء البهجة والسعادة على المرضى، ورفع الروح المعنوية لديهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات، الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.





وحرص الطاقم الطبي والتمريض على تعليق "البالونات" والزينة، في الغرف وطرقات المستشفى، وتوزيع الحلوى والعصائر على المرضى، والاحتفال معهم، ونشر أجواء السعادة وفرحة العيد بين المرضى، ورسم البسمة على وجوه المرضى في هذه المناسبة السعيدة.





ووجه أحد المرضى، رسالة، إلى الجيش الأبيض، قائلًا، "كل سنة وحضراتكم طيبون جميعًا.. وربنا يبارك فيكم جميعاص، ويجعل عملكم في ميزان حسناتكم.. أنتم فعلًا الجنود البيضاء".





وتابع، ودائمًا ملائكة الرحمة .. الذين تساعدون الآخرين في علاجهم وتخرجوهم من محنهم، و تساعدوهم في كل الظروف الطارئة، التي يعيش فيها المريض والتي يحتاج فيها إلى إنسان يأخذ بيده إلى يد العون".





واستكمل حديثه، "نعم الإخلاص ونعم العمل الجاد .. فريق متميز من العمالة والتمريض والدكاترة شهدت فيكم كل الخير وكل الاهتمام .. وأشهد بذلك.. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يارب العالمين"



