من صلى العيد.. هل يؤدي صلاة الجمعة ؟ .. فيديو

لكل أمة من الأمم عيدًا يعود عليهم، مشيرًا إلى أن المسلمين عيدهم هو الأضحى والفطر.

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وأضاف أنه كان من هديه -صلى الله عليه وسلم- في يوم العيد إن وافق يوم الجمعة أنه يصلي العيد ويصلي الجمعة، ورخص صلى الله عليه وسلم لمن حضر صلاة العيد عدم الحضور لصلاة الجمعة ويصليها ظهرًا في وقت الظهر، وخير الهدي وأكمله هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

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وتابع: ويستحب إظهار البشر والسرور وصلة الأرحام ونبذ الشحناء والخلاف ومسامحة الخلق والعفو عنهم، والتوسعة على العيال وإدخال السرور عليهم، ولا بأس باللعب واللهو المباح لأن في ديننا فسحة، كما يستحب التكبير عقب الصلوات الخمس ؛ ويبدأ من فجر عرفة إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام العيد، ومن صيغه : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.



