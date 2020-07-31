شاهد.. الكويتيون يؤدون صلاة عيد الأضحى والتزام بالإجراءات الاحترازية

وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها السلطات الكويتية خوفا من فيروس كورونا المستجد أدي العشرات من المصلين صلاة عيد الأضحى .





وعبر المصلين عن فرحتهم الشديدة بالعيد حيث رجت الساحات التي خصصتها وزارة الأوقاف الكويتية المصلين بالتهليل والتكبير.





وأطهرت الصور التي التقطتها عدسات المصورين الإلتزام التام من قبل المصلين بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة ولاسيما ارتداء الكمامة الطبية بالإضافة إلى التباعد الجسدي.





وبدورهم شدد الخطباء على ضرورة الالتزام بجميع القرارات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة بغية المساهمة في محاصرة الوباء والتغلب عليه.