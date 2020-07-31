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أخبار العالم

شاهد.. الكويتيون يؤدون صلاة عيد الأضحى والتزام بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:03 ص
الكويتيون يؤدون صلاة
الكويتيون يؤدون صلاة عيد الاضحي وسط إجراءات إحترازية
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محمود نوفل
وسط إجراءات احترازية مشددة فرضتها السلطات الكويتية خوفا من فيروس كورونا المستجد أدي العشرات من المصلين صلاة عيد الأضحى.

وعبر المصلين عن فرحتهم الشديدة بالعيد حيث رجت الساحات التي خصصتها وزارة الأوقاف الكويتية  المصلين بالتهليل والتكبير.

وأطهرت الصور التي التقطتها عدسات المصورين الإلتزام التام من قبل المصلين بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة ولاسيما ارتداء الكمامة الطبية بالإضافة إلى التباعد الجسدي.

وبدورهم شدد الخطباء على ضرورة الالتزام بجميع القرارات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة بغية المساهمة في محاصرة الوباء والتغلب عليه.
شاهد.. الكويتيون يؤدون صلاة عيد الأضحى والتزام بالإجراءات الاحترازية
شاهد.. الكويتيون يؤدون صلاة عيد الأضحى والتزام بالإجراءات الاحترازية
شاهد.. الكويتيون يؤدون صلاة عيد الأضحى والتزام بالإجراءات الاحترازية
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