موسم استثنائي.. شاهد.. الحج قبل كورونا وبعد الجائحة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأداء فريضة الحج يقارن بين الحج في زمن كورونا " 2020" والحج بعيد عن كورونا " 2019".





وأظهر مقطع الفيديو الذي نُشر علي تويتر زحاما شديدا بين ضيوف الرحمن أثناء أداء المشاعر المقدسة ومنها الطواف حول الكعبة المشرفة حيث بلغ تعداد الحجاج في العام 2019 مايقرب من 3 ملايين حاج من كل بقاع العالم.





بينما أوضح مقطع الفيديو الأخر تواجد الحجاج ولكن بعدد محدود أثناء طوافهم حول الكعبة حيث يبلغ تعداد الحجاج في العام 2020 " زمن كورونا" مايناهز الــ 10 آلاف حاج.





جدير بالذكر أن حجاج بيت الله الحرام بدؤا في النزول من علي جبل عرفات متجهين إلى منى ومزدلفة استعدادا لرمي الجمرات وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية.