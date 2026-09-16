سفير مصر فى كوناكري يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية غينيا

قدم السفير محمد الحلـوانى أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية غينيا إلى رئيس الجمهورية الغيني مامادي دومبويا، وذلك بحضور وزير الخارجية وعدد من كبار المسئولين بالرئاسة والحكومة الغينية.

وأُجريت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بالقصر الرئاسي، حيث استقبل رئيس جمهورية غينيا السفير المصري، وهنأه على توليه مهام عمله، مُتمنياً له التوفيق والنجاح.

من جانبه، أكد السفير المصري على مدى الاهتمام الذي توليه مصر لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، والروابط التاريخية التي تربط البلدين، وأهمية السعي نحو تعزيز وتطوير العلاقات في المجالات التي تحظى بإهتمام الجانبين، لا سميا في إطار مشروع وبرنامج غينيا الاستراتيجي "سيماندو 2040"، واستعداد مصر لتقديم خبراتها في مجال التنمية والبنية التحتية في هذا السياق.