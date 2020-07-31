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شاهد.... شعائر صلاة عيد الأضحى من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:23 ص
مسجد الفتاح العليم
مسجد الفتاح العليم
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ريهام فيكتور
أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" منذ قليل، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وياتي ذلك بعد قرار استئناف الصلوات في كافة مساجد مصر، مع عدم إقامة صلاة الجماعة في الصلوات الكبرى وعلى رأسها صلاة الجمعة.

و الالتزام مع المساجد بكافة محافظات الجمهورية بقرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم إقامة صلاة العيد وذلك لمنع تجمعات المواطنين ضمن خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، قالت رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم الإشارة في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا، إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات القادمة.





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