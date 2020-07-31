AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد سعيد صالح .. معلومات لا تعرفها عن حياته الشخصية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد صالح ، فهو من مواليد 1938 وقد رحل عن عالمنا عام 2014 عن عمر يناهز ال76 عاما 

ظهرت موهبة سعيد صالح الفنية مبكرا، فانضم إلى المسرح المدرسى، وشارك فى المعسكرات الصيفية بمدينة الإسكندرية، كما كان عاشقا للمسرح وكان يذهب إلى مسرح الأزبكية ويختبئ فى طرقاته لمشاهدة الممثلين من وراء الكواليس


بدأ سعيد صالح مشواره الفنى من خلال الفرق المختلفة بمسارح التليفزيون، قدم بها العديد من الأدوار الصغيرة، التى مكنته بعدها من لفت الأنظار
 
.تزوج سعيد صالح مرتين وأنجب من زوجته الأولى ابنته هند، ثم تزوج فى عام 2014 من فتاة تصغره فى العمر​​​​​​

فى صباح يوم الجمعة الأول من أغسطس عام 2014، توفى سعيد صالح بعد تدهور صحته ودخوله العناية المركزة فى مستشفى المعادى العسكرى فى القاهرة، بعد نوبة قلبية أودت بحياته، وتم تشييع جثمانه، بحضور عدد من الزملاء فى الوسط الفنى، ودفن فى مسقط رأسه


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد يونس شلبي .. سبب طلبه من سعيد صالح وأبطال مدرسة المشاغبين عدم حضور فرحه

فى ذكرى ميلاد بوجي.. 10 معلومات عن يونس شلبي.. تزوج من خارج الوسط ورفض عمل أبنائه في الفن

في عيد ميلاد نيكول سابا.. عمرها الحقيقي وسبب خلافاتها مع شقيقتها رولا

في عيد ميلادها الـ 49.. انفصال نوال الزغبي عن زوجها إيلي ديب أزمة في حياتها

ترشيحاتنا

رغم رفض مقاطعات بريطانيا..كيف استقبل المسلمون العيد وأدوا صلاته؟

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

تكبيرات عيد الأضحى كاملة

فى لمح البصر.. طريقة سحرية لتنظيف كرشة الأضحية

حرارة ورطوبة.. تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى..فيديو

50 صورة ترصد مناسك الحج لضيوف الرحمن حتى الآن.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة و محتشمة .. 15 صورة تكشف أناقة أمل حجازي

تصميم تخيلى يحول شيفروليه كمارو إلى واجون ..صور

لقطات جديدة للسيارة مرسيدس EQS 2021 .. صور