في ذكرى ميلاد سعيد صالح .. معلومات لا تعرفها عن حياته الشخصية

ظهرت موهبة سعيد صالح الفنية مبكرا، فانضم إلى المسرح المدرسى، وشارك فى المعسكرات الصيفية بمدينة الإسكندرية، كما كان عاشقا للمسرح وكان يذهب إلى مسرح الأزبكية ويختبئ فى طرقاته لمشاهدة الممثلين من وراء الكواليس

بدأ سعيد صالح مشواره الفنى من خلال الفرق المختلفة بمسارح التليفزيون، قدم بها العديد من الأدوار الصغيرة، التى مكنته بعدها من لفت الأنظار

.تزوج سعيد صالح مرتين وأنجب من زوجته الأولى ابنته هند، ثم تزوج فى عام 2014 من فتاة تصغره فى العمر​​​​​​



