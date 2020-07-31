في ذكرى ميلاد سعيد صالح .. معلومات لا تعرفها عن حياته الشخصية

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد صالح ، فهو من مواليد 1938 وقد رحل عن عالمنا عام 2014 عن عمر يناهز ال76 عاما
ظهرت موهبة سعيد صالح الفنية مبكرا، فانضم إلى المسرح المدرسى، وشارك فى المعسكرات الصيفية بمدينة الإسكندرية، كما كان عاشقا للمسرح وكان يذهب إلى مسرح الأزبكية ويختبئ فى طرقاته لمشاهدة الممثلين من وراء الكواليس
بدأ سعيد صالح مشواره الفنى من خلال الفرق المختلفة بمسارح التليفزيون، قدم بها العديد من الأدوار الصغيرة، التى مكنته بعدها من لفت الأنظار
.تزوج سعيد صالح مرتين وأنجب من زوجته الأولى ابنته هند، ثم تزوج فى عام 2014 من فتاة تصغره فى العمر
فى صباح يوم الجمعة الأول من أغسطس عام 2014، توفى سعيد صالح بعد تدهور صحته ودخوله العناية المركزة فى مستشفى المعادى العسكرى فى القاهرة، بعد نوبة قلبية أودت بحياته، وتم تشييع جثمانه، بحضور عدد من الزملاء فى الوسط الفنى، ودفن فى مسقط رأسه