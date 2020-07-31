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فن

بالجلابية.. محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر يهنئ متابعيه بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
هنأ الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر،  جمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

و شارك الفنان محمد عبد الرحمن ، صورة جديدة له من خلال حساب الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد عبد الرحمن فى الصورة من كواليس تصوير جمجوم وبمبم مرتديا الجلابية .

وعلق على الصورة قائلًا:"كل سنة وانتم طيبين.. عيد أضحى سعيد".

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وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان الماضى والذى شارك فى بطولته إلى جانب احمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد محمود وسامى مغاورى وعدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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