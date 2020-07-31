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رياضة

ميدو يهنئ متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى عبر تويتر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:19 ص
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
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شيماء عبد السلام
نشر اللاعب المعتزل أحمد حسام ميدو تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وهنأ ميدو متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قائلًا:"كل عام وانتم بخير...عيد سعيد عليكم جميعا".

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ويذكر أن تساءل مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق عن ماذا قدم أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال مسيرته.

وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن ميدو فشل في مسيرته كلاعب سواء في أوروبا أو مع نادي الزمالك أو مع منتخب مصر.

وأضاف عبد الغني أن ميدو يحب الكلام الكثير فقط ولكن رغم حبي له فماذا قدم؟.. قائلا: "دا أشهر حاجة ليه مع منتخب مصر خناقته مع حسن شحاتة وقت تبديله في كأس الأمم الإفريقية
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