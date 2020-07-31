ميدو يهنئ متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى عبر تويتر

نشر اللاعب المعتزل أحمد حسام ميدو تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وهنأ ميدو متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قائلًا:" كل عام وانتم بخير...عيد سعيد عليكم جميعا".





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ويذكر أن تساءل مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق عن ماذا قدم أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال مسيرته.





وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن ميدو فشل في مسيرته كلاعب سواء في أوروبا أو مع نادي الزمالك أو مع منتخب مصر.



