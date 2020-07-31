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رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة فريق ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:58 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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عبدالله هشام
يخوض فريق باريس سان جيرمان مواجهة قوية امام فريق ليوم اليوم في تمام الساعة التاسعة الا ربع علي ملعب فرنسا في نهائي بطولة كأس الرابطة الفرنسية .

ومن المتوقع ان يبدأ فريق باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمي : نافاس

الدفاع : بيرنات- كيمبيمبي- ماركينيوس- داجبا

الوسط : دراكسلر- جاي- فيراتي

الهجوم : دي ماريا- إيكاردي- نيمار.

وتعد المباراة استعداد قوي لفريق باريس سان جيرمان قبل عودة دورى ابطال اوروبا حيث سيواجه فريق اتلانتا الايطالي في دور ربع نهائي المسابقة يوم الاربعاء الموافق 12-8 . 
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