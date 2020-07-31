تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة فريق ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية

يخوض فريق باريس سان جيرمان مواجهة قوية امام فريق ليوم اليوم في تمام الساعة التاسعة الا ربع علي ملعب فرنسا في نهائي بطولة كأس الرابطة الفرنسية .





ومن المتوقع ان يبدأ فريق باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل كالتالي :





حراسة المرمي : نافاس





الدفاع : بيرنات- كيمبيمبي- ماركينيوس - داجبا





الوسط : دراكسلر- جاي- فيراتي





الهجوم : دي ماريا- إيكاردي- نيمار.





وتعد المباراة استعداد قوي لفريق باريس سان جيرمان قبل عودة دورى ابطال اوروبا حيث سيواجه فريق اتلانتا الايطالي في دور ربع نهائي المسابقة يوم الاربعاء الموافق 12-8 .