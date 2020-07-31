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محافظات

محافظ البحيرة يستقبل مدير الأمن للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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استقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بمكتبه صباح اليوم اللواء محمد الوالي مساعد وزير الداخلية مدير امن البحيرة والقيادات الامنية حيث قدموا التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الاضحى المبارك متمنين من الله سبحانه ان يعم الامن والامان علي مصرنا الحبيبة بكل خير وسلام .
  
وهنأ " آمنه "  مدير الامن متمنيا له التوفيق فى مهامه الجديدة مشيدا بجهوده ورجال الامن المبذولة في تنفيذ القانون وحماية المنشأت والحفاظ على الأمن والنظام وسلامة المواطنين .

وتقدم محافظ البحيرة بخالص التهاني القلبية لجموع مواطني البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة ومصرنا الغالية في أحسن الأحوال وأن يديم علينا نعمة  الأمن والاستقرار .

شهد الإستقبال وتقديم التهنئة المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة ، واللواء محمد شوقى بدر  السكرتير العام المساعد ، والقيادات الامنية بالمحافظة.
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