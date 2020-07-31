محافظ بورسعيد: لم نسجل أي تجاوزات فيما يخص قرار صلاة عيد الأضحى

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن جميع الأهالي ملتزمين بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ولم نرصد أي خرق لقرار مجلس الوزراء الخاص بصلاة عيد الأضحى، ولم نرصد مخالفة واحدة بالمحافظة.





ووجه "الغضبان"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، الشكر للأجهزة الأمنية والمحلية على الجهد المبذول لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية.





وأشار محافظ بورسعيد ، أن الأهالي قاموا بالذبح بالمجازر الآلى للمحافظة ، بالإضافة إلى الإقبال على منافذ البيع والخدمة الوطنية ، لافتا إلى أنه تم طرح كميات من اللحوم منذ الأمس بأسعار تنافسية بمنافذ المحافظة ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية.





وتابع محافظ بورسعيد، أنه منذ عام 2016 تم إنشاء أول مصنع لإعادة تدوير المخلفات العضوية ويعمل بأكثر من 80% من طاقته، ويتم إزالة المخلفات فورًا، والمحافظة محتفظة بجمالها ورونقها، مشددًا على أنه اعتبارًا من الأمس تم إغلاق شارع ممشى البحر، إلى جانب إغلاق الشواطئ تمامًا، والمحلات الموجودة على الشواطئ تغلق في العاشرة مساءً تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.





وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة لا تدخر جهد في توفير السلع، وليس هناك أي مشكلة داخل المحافظة في توفير السلع أو اللحوم الطازجة والمجمدة، وهناك حملات رقابية يومية للتفتيش على الأسواق.



