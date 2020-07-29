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رئيس الوزراء: إغلاق الشواطئ العامة خلال عيد الأضحى.. ويؤكد: أعداد إصابات ووفيات كورونا بمصر في انخفاض كبير

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:43 م
رئيس الوزراء، الدكتور
رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي
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شيرين عادل
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، الأربعاءـ بمناسبة عيد الأضحى المبارك للوقوف على مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد.


وجاءت أهم تصريحاته كالتالى: 

الحكومة: إغلاق الشواطئ العامة خلال عيد الأضحى المبارك
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه حال تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ستضطر الحكومة إلى العودة إلى الإغلاق. 


وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، إن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال عيد الأضحى تتشابه مع القرارات التي نفذت في عيد الفطر لمنع انتشار فيروس كورونا.


وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه سيستمر إغلاق الشواطئ العامة خلال عيد الأضحى المبارك، مناشدا المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


مدبولى: أعداد إصابات ووفيات كورونا بمصر فى انخفاض كبير
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا فى انخفاض ملحوظ بمصر، لافتا إلى أن أعداد المصابين على أجهزة التنفس الصناعى بها تناقص كبير.


وأضاف رئيس مجلس الوزراء اليوم، خلال كلمته المذاعة، أن المصابين والوفيات أرقامهم فى انخفاض كبير فضل الله  مع جهود الدولة، إلى جانب وعى المواطن فى المقام الأول واتباع الإجراءات الاحترازية.


وأشار مصطفى مدبولى إلى ضرورة استمرار المواطنين فى مصر فى اتباع الإجراءات الاحترازية ومبدأ التباعد الاجتماعى مع ارتداء الكمامات فى أماكن التجمعات.


وتابع: "وزيرة الصحة استعرضت اليوم الموقف العالمى للدول المختلفة، وهناك العديد من الدول تراجعت فى أعداد الإصابات بها ولكن مع قلة وعى المواطنين فيها بدأت تشهد مرة أخرى ارتفاعا فى الإصابات والوفيات على الرغم من أنها دول متقدمة، وبالتالي نخشى أن يحدث السيناريو فى مصر".


الحكومة تطالب المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تناقصا كبيرا في أعداد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا.


وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات هذا العيد تتشابه مع القرارات التي نفذت في عيد الفطر لمنع انتشار فيروس كورونا.


وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "نرجو من المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا".
 


مدبولى: الرئيس وجه بتطوير منظومة المرافق والنقل الجماعى
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتطوير جميع منظومة المرافق والنقل الجماعى وعلى رأسها السكة الحديد.


وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن مجلس الوزراء استعرض اليوم، الأربعاء، الخطة القصيرة المدى والمستهدفات وما تم إنجازه من قطاع السكة الحديد.


وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف تطوير قطاع السكة الحديد مع انتهاء الخطة قصيرة المدى لتطويره بعد أن عانى من الإهمال لفترة كبيرة.


يذكر أن مجلس الوزراء وافق اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.


ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 30 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في زيادة التوظيف لخريجي التعليم العالي، ودعم القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال تعزيز الشراكات، وزيادة الالتحاق في برامج التعليم العالي المصرية من خلال المنح الدراسية.
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