مستشار الرئيس للصحة يحدد شروط انتهاء فيروس كورونا وتسجيل صفر إصابات

إن هناك نتائج مبشرة فى عدة دول بخصوص تطعيم أو لقاح فيروس كورونا ، وأن التطعيم الناجح سيكون فى شهر سبتمبر أو أكتوبر. قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة و الوقاية،





وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الجرعة الأساسية أو الأولى التي سيحصل عليها المواطن هى الأساس، ولكن هناك بعض التطعيمات تحتاج جرعة تنشيطية، حتى يكون للإنسان مناعة قوية، ولكن بعد حصول المواطن على الجرعة الأولى سيظهر فى التجارب السريرية هل سيحتاج لجرعة ثاتية أو لا وهل هذه الجرعة ستكون مرة واحدة أم كل عام.





وكشف أن الموسم الخاص ب الإصابة بالفيروسات التنفسية ينشط بداية من شهر أكتوبر حتى شهر مارس، وأن الأنفلونزا العادية لها تطعيمات و كورونا لها تطعيم آخر.





وعلق على موعد انتهاء فيروس كورونا وتسجيل صفر إصابات، قائلا": هذا يتوقف على طبيعة الفيروس و احتمالات توطنه على مستوى العالم، وهل فيروس كورونا سيستمر كفيروس مزمن فى العالم، وهل سيغير مناعته أن لا، وهل سيختفي هذا الفيروس أم لا".





وتابع أن احتمال توطن فيروس كورونا كمرض تنفسي متكرر فى الشتاء أمر قائم لكنه غير مؤكد،





وأكد أن الدولة مستمر فى عملها لتوفير العلاج ".





وأوضح : مازلنا فى مرحلة الحظر وعلى الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و الجميع عليه أن يستمر فى ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد و الابتعاد عن التكدس.





وأشار عوض تاج الدين إلى أن نسبة الخطر الخاصة بفيروس كورونا قلت، ولكن لم يختفى، مؤكدًا أن هناك تراجع فى أعداد الإصابات و شدتها.





وتقدم تاج الدين بالتعازي لاسرة الراحل محمد مشالي طبيب الغلابة،

و قال : إ نه لا يعرفه شخصيًا ولكن سمع عنه وعن انسانيته وحبه واهتمامه بالغلابة و هو عنوان لكل طبيب متميز.



