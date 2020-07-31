الجيش الصيني يقوم بمناورات جديدة لمحاكاة معركة الدبابات.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها قيام القوات الجوية تابعة لمجموعة الجيش الـ 83 التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بتدريب ميداني شمال الصين لتحسين قدرة قتالية، وشهدت التدريبات محاكاة معركة الدبابات.

وكان جيش التحرير الشعبي الصيني قام بمناورات عسكرية في المياه قبالة جزر "شيشا" في بحر الصين الجنوبي خلال أول يوليو الماضي .





وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية - أن المناورات العسكرية في المياه قبالة جزر شيشا انعقدت في بداية شهر يوليو الماضي وكان لا يجوز لأي سفينة التنقل داخل نطاق أعمال المناورة.



