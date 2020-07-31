يلبسه جلابية ويغنيله.. خروف العيد مع شكوكو آخر دلع

للفنان الشعبي محمود شكوكو حكايات طريفة مع خروف العيد، فقد كان يصمم "جلابية" للخروف حسبما صرح في أحد حواراته الصحفية مع مجلة فنية قديمة.



كانت طبيعة شكوكو الشعبية تغلب عليه فكان حبه للفن الشعبي ظاهرا عليه حتي عند تعامله مع الخروف وايضا عند شرائه، حسبما قال في تصريحات صحفية.



كان محمود شكوكو يحرص علي شراء الخروف مبكرا وقبل العيد بعدة أيام، كما كان يقوم بتصميم "جلابية" خاصة له من القماش المزخرف ذي الالوان التي تدعو للبهجة والسرور والفرح، كما كان يغني للخروف أيضا.



محمود شكوكو ممثل ومونولوجست، من مواليد 1 مايو 1912 وتوفى في 21 فبراير 1985.

