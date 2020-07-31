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برلمان

أبو شقة: الوفد انضم للقائمة الوطنية لـ "الشيوخ" عن قناعة كاملة وندعو المصريين لدعمها

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:03 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
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معتز الخصوصى
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد على مدار سنوات طويلة تناهز الـ 100 عام، ظل هو حزب المصريين جميعًا، ولا يفرق بين مسلم ومسيحي أو غنى وفقير، ورغم ما قيل إنه حزب البشوات إلا انه كان يفخر أنه حزب الجلاليب الزرقاء والجميع، ورغم أنه كان يمثل المعارضة إلا أنه كان يمثل المعارضة الوطنية بمفهومها والتي يقوم على جناحين الجناح الأول وهو المعارضة الموضوعية والجناح الثاني للمعارضة الوطنية هو المعارضة البناءة.

وحث رئيس حزب الوفد، في تصريحات له اليوم، المواطنين على المشاركة السياسية في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ،  مؤكدًا أن المعارضة التي يمثلها الحزب هي المعارضة الوطنية بمفهومها الذى يقوم على جناحين، الأول المعارضة الموضوعية، وثانيا المعارضة البناءة.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن حزب الوفد يقف ويؤيد المشروع الوطني الذى يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، يسود فيها الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي.

وتابع:" كنا أمام إئتلاف يضم 11 حزبًا، يضم التيار الليبرالى يمثله حزب الوفد، الوسط، تيار اليمين، وعندما انضم حزب الوفد لهذا الائتلاف انضم عن قناعة كاملة، لأن ذلك هو الطريق الأمثل لتفعيل المادة 5 من الدستور، ومن أجل ذلك ندعم هذه القائمة الوطنية من أجل مصر، وندعو الجميع لدعمها".
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