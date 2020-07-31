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محافظات

مجازر القليوبية تستقبل 300 رأس أضحية فى أول ايام عيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور محمد إسماعيل شوق مدير عام المجازر بمديرية الطب البيطرى فى القليوبية تكثيف عمليات المرور على المجازر ونقاط الذبيح المنتشرة بمدن وقرى محافظة القليوبية والتي يبلغ عددها 30 مجزر موزعة على جميع مراكز المحافظة.

واشار شوق الى ان المجازر تخضع تحت إشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية مؤكدا أنه تم تشكل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطرى والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوى ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد.

وأضاف مدير عام المجازر أنه تم استقبال أكثر من 300 رأس ماشية كأضاحى من المواطنين تم ذبحها بالمجازر خلال الساعات الـ 6 الأولى من اليوم الأول لعيد الأضحى.

واوضح أنه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصا علي استمرار العمل على دار 24 خلال أيام العيد كما تم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها.

واكد انه بالتنسيق مع مدير الإدارات البيطرية علىة مستوى المحافظة لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين علي المجزر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.
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