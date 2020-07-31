كارثة..صحة الشرقية تضبط مواطنين خالفوا التعليمات وذبحوا الأضاحي في الشوارع

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتقديم التهنئة الي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتهنئة العاملين بمديرية الشئون الصحية، بمناسبة عيد الأضحي المبارك.





وقام "مسعود" بشن حملة لمتابعة تنفيذ إجراءات الدولة الوقائية، والتأكد من ذبح الأضاحي في المجازر بدلًا من الذبح في الشوارع وذلك حافظًا على البيئة ومنع التلوث، وما يتبقى من دماء وأحشاء للذبائح التي تتناولها الحيوانات الضالة فتصبح مصدرًا للتلوث وتتسبب في نشر البكتيريا والعدوى، بخلاف انبعاث الروائح الكريهة من كل مكان.

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أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه بالرغم من التحذيرات التي تقوم بها الدولة للمواطنين من ذبح الأضاحي بالشوارع، وما يتخللها من عقوبات تتمثل في الحبس عام وغرامة مالية تصل إلى ٥ آلاف جنيه للمخالفين، فضلاَ عن رفع مخلفات الذبح على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة، وذلك بغرض منع عملية ذبح الأضاحي خارج المجازر، وبالأخص فى الظروف التي يعيشها العالم فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد –كوفيد ١٩ إلا أنه تبين قيام بعض الأشخاص بالذبح خارج المجازر.



