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محافظات

ضحية جديدة.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا بعد ولادة توأمها

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:46 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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همت الحسينى
نجح فريق طبى بمستشفى دكرنس العام في الدقهلية فى إجراء ولادة عاجلة لممرضة فى قسم عناية القلب مصابة بفيروس كورونا المستجد وانقاذ حياة طفليها التوأم.

ولفظت الام انفاسها الاخيره عقب إجراء عملية الولادة والتى استمرت لمدة طويلة وسط اتخاذ كامل الإجراءات الوقاية والاحترازية وتم انقاذ حياة طفليها التوأم وتم وضعهما فى حضانة المستشفى.

فيما أكد مصدر طبى بالمستشفى أن الفريق الطبى انقذ الطفلين واجريت كل المحاولات لانقاذ الام ولكن بعد إجراء الولادة توفيت الممرضة، مؤكدا انها كانت تعمل فى قسم عناية القلب ومن اميز الممرضات فى المستشفى والتى اصيبت بالفيروس نتيجة اختلاطها بأحد الحالات المصابه.
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