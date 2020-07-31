ضحية جديدة.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا بعد ولادة توأمها

ولفظت الام انفاسها الاخيره عقب إجراء عملية الولادة والتى استمرت لمدة طويلة وسط اتخاذ كامل الإجراءات الوقاية والاحترازية وتم انقاذ حياة طفليها التوأم وتم وضعهما فى حضانة المستشفى.

فيما أكد مصدر طبى بالمستشفى أن الفريق الطبى انقذ الطفلين واجريت كل المحاولات لانقاذ الام ولكن بعد إجراء الولادة توفيت الممرضة، مؤكدا انها كانت تعمل فى قسم عناية القلب ومن اميز الممرضات فى المستشفى والتى اصيبت بالفيروس نتيجة اختلاطها بأحد الحالات المصابه.