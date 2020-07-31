نشر التسامح والمحبة.. مسيحي يذبح الأضحية ويوزعها على جيرانه بالعمرانية

في مشهد جسد معاني الوحدة الوطنية بين مسلمي ومسيحي هذا الوطن، وفي لقطة أثارت اعجاب الجميع، اجتمع المسلمين والمسيحين في أحدى شوارع العمرانية بمحافظة الجيزة، حول اضحية عيد الأضحى، التي أعدها أحد الأقباط الذي يدعى "روماني أبو ذكري" بعد أن قام بذبح ماشية وتوزيعها على جيرانه وتقديم التهاني لهم بحلول بعيد الأضحى المبارك.





وقال روماني دائما ما يجتمع أبناء الوطن اصحاب الديانتين والعرق الواحد على جميع أشكال الوحدة الوطنية التي يتسم بها الشعب المصري الأصيل منذ القدم، متمنيًا أن يجعله الله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم الخير والبركات على جميع شعوب الأرض، وأن يرفع غمة فيروس كورونا عن العالم أجمع.





وأشار إلى ان العيد يعد مناسبة طيبة لنشر التسامح والتراحم والمحبة بين الناس وبعضهم البعض، وصلة الرحمة، وإعانة الفقراء والمساكين بالتوسع عليهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.









وقال أبو ذكري"، انه دائما ما يقدم التهنئة للأخوة المسلمين في عيد الفطر والأضحى، موضحًا ان عيد الأضحى يأتى هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، مما يزيد من الشعور بالمسؤولية والتعاون المشترك بين جميع فئات المجتمع حتى تمر تلك الأزمة بسلام.









وأضاف "أبو ذكري"، ان العيد يعد فرصة عظيمة لتقديم العطاء لأن ذلك يجسد المعاني الإنسانية بين أفراد الوطن الواحد الذي يركز على المشاعر الإنسانية.