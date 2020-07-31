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أخبار العالم

بعد إصابة نائبته بكورونا.. رئيس جامبيا يدخل الحجر الصحي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:45 م
رئيس غامبيا أداما
رئيس غامبيا أداما بارو
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أحمد محرم
أعلنت رئاسة جامبيا دخول الرئيس آدما بارو الحجر الصحي بعد تأكد إصابة نائبته إيساتو توري بفيروس كورونا المستجد. ومن المنتظر أن يخضع الرئيس ونائبته للحجر لمدة أسبوعين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تشير إحصائية رسمية إلى تسجيل غامبيا 326 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 8 وفيات، وهي تعد من بين أقل بلدان غرب القارة الأفريقية تأثرا بهذه الجائحة.


وأظهرت دراسة جديدة تفاصيل جديدة عن المشاكل المرضية طويلة المدى التي تلحق بالمرضى أو المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنها ضررا جسديا غير متوقع.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أفادت الدراسة بأن فيروس كورونا قد يسبب مشاكل في حاسة السمع طويلة المدى، بمعدل شخص واحد من كل 8 أشخاص.

وتوصل العلماء إلى هذه النتائج بعد الاستماع إلى الأعراض التي أصيب بها المتعافين من الفيروس المستجد بعد 8 أسابيع من خروجهم من المستشفى.

وتوصل إلى نتائج هذه الدراسة أخصائيو السمع في جامعة مانشستر، بعد إجراء الفحص والمتابعة على 121 شخصا بالغا دخلوا مستشفى ويثينشو نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، واتضح أن 16 شخصا منهم أصيبوا بتأثر في السمع ووجود طنين مستمر.

ووصف المصابين بتأثر في السمع عن سماع رنين مستمر بالأذن، ولاحظ الباحثون أن الفيروسات الأخرى مثل الحصبة، النكاف والتهاب السحايا يمكن ان يتسبب أيضا في  فقدان السمع.

ويمكن للفيروسات الأخرى المعروفة التي تصيب البشر أن تتسبب في تلف الأعصاب لدرجات حرجة، وقال الباحث الرئيسي بالدراسة، البروفيسور كيفن مونرو: "إصابة الأذن الوسطى أمر متوقع نتيجة الإصابة بكورونا".
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