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أخبار العالم

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:41 ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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سجلت الصين، اليوم الجمعة، أعلى معدل يومي من إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، منذ بداية مارس الماضي، وذلك في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من أن الوباء قد يتسبب في معاناة عشرات الملايين في جنوب شرق آسيا الفقر المدقع. 


وأعلنت السلطات الصينية عن تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 4 حالات قادمة من الخارج. 

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه من بين المصابين 112 حالة في شينجيانج و11 في مقاطعة لياونينج. بشكل منفصل، أبلغت السلطات أيضا عن 11 حالة جديدة بدون أعراض.

وشهدت الصين خلال الأسبوع الحالي أكبر ارتفاع يومي للصين في الحالات منذ الذروة، حيث تم الإبلاغ عن 105 حالات أمس الأول الأربعاء و101 حالة يوم الثلاثاء و68 يوم الاثنين.

وانتشر فيروس كورونا المستجد من مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر بؤرة تفشي العدوى، وتشهد الصين حالات تفشي متكرر في المدن الكبيرة، بما في ذلك في العاصمة بكين، وارتفاع ثان في ووهان. 
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