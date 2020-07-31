الصين تسجل زيادة جديدة في إصابات كورونا اليومية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، تسجيل 127 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ شهر أبريل.





من الحالات الجديدة 123 حالة محلية و4 حالات وافدة، و11 حالة بلا إعراض وخروج 17 مريضا من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم.





وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين 123 حالة محلية، تم الإبلاغ عن 112 حالة في منطقة شينجيانج، و11 حالة في مقاطعة لياونينج



