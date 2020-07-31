AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تسجل زيادة جديدة في إصابات كورونا اليومية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، تسجيل 127 حالة إصابة مؤكدة جديدة  بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ شهر أبريل.

من الحالات الجديدة 123 حالة محلية و4 حالات وافدة، و11 حالة بلا إعراض وخروج 17 مريضا من المصابين بكوفيد-19 من المستشفيات بعد شفائهم.

وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين 123 حالة محلية، تم الإبلاغ عن 112 حالة في منطقة شينجيانج، و11 حالة في مقاطعة لياونينج

وقالت اللجنة إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة أو حالة مشتبه بها مرتبطة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية أو اشتباه بشأن كورونا.. وتسجيل 5 حالات وافدة

الصين: تسجيل إصابة حالة واحدة وافدة من الخارج بكورونا

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية أو مشتبه بإصابتها بكورونا وتسجيل 5 حالات وافدة من الخارج

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 3 حالات وافدة من الخارج

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 27 إصابة جديدة بينها 23 بعدوى محلية

الصين: لا وفيات بسبب كورونا وتسجيل 19 إصابة جديدة بينها 8 بعدوى محلية

ترشيحاتنا

تكبيرات عيد الأضحى كاملة

بث مباشر.. خطبة وصلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد النبوي

أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى فى مصر اليوم الجمعة 31-7-2020

لماذا سمي عيد الأضحى بهذا الاسم؟

لبسهم مايوهات على كيفك .. مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ السولية

دعاء ذبح الأضحية والوقت الصحيح للنحر وشروط المضحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصدار خاص من تويوتا كامري للسوق الروسى .. صور

3 صور لـ روبي في صيف 2020 تشعل بها السوشيال ميديا .. شاهد

تشويقية جديدة من لامبورجينى لسيارتها SCV12 .. صور