أول أيام العيد.. وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على توافر الأدوية بالمستشفيات.. صور

تفقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، عددًا من المستشفيات العامة والمتخصصة، ومستشفى العبور للتأمين الصحي؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل في أول أيام عيد الأضحى المبارك.





رافق وكيل الوزارة، خلال جولتها التفقدية، الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية، والدكتور أحمد فرج قاسم، مدير عام فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام مرفق الإسعاف.





وشملت جولة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، المرور على مستشفيات كفر الشيخ العام والصدر والحميات؛ لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم بمختلف الفصائل.





وأشادت، الدكتورة سوسن سلام، بمدى الانضباط والتزام الاطباء وجميع أعضاء الفريق الطبى بالنوبتجيات، موجهة الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية بالمستشفيات على الجهود المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.