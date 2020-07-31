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فن

علياء عساف تنشر صورة من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:37 م
عليا عساف
عليا عساف
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محمد بدران

كشفت الفنانة الشابة علياء عساف، عن تعرضها لوعكة صحية، استدعت دخولها المستشفى، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".


نشرت علياء عساف صورة ظهرت فيها على سرير داخل أحد المستشفيات، وفي يدها "كانيولا"، وعلقت "شكرًا جزيلًا لكم على كل الحب والرسائل والدعم الذي أرسلتموه لي جميعًا خلال هذا الوقت.. رأيت كل رسائلكم لا أستطيع أن أشكركم بالقدر الكافي.. أحبكم جميعًا".


يذكر أن آخر أعمال عليا عساف مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى".


المسلسل بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

تدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح، حيث يتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة فى مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.


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