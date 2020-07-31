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فن

أضحى مبارك.. قصي خولي يهنئ متابعيه بالعيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:24 م
قصي خولي
قصي خولي
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سعيد فراج
حرص الفنان السوري قصي خولي، على تهنئة متابعيه وجهوره عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

ونشر قصي خولي، عبر انستجرام بطاقة معايده لجمهور، وعلق: «‏أعاده الله بالخير والبركة .. ‏أضحى مبارك»، لتنهال عليه التعليقات والإعجابات والتهاني. 

وكان الفنان قصي خولي، انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهد مسلسله الجديد «عشرين عشرين» المنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المُقبلة، ولم يتم الكشف عن الموعد النهائي لعرضه. 

ويشارك قصي خولي في بطولة المسلسل بجانب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل " خمسة ونص" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2019. 

وكان من المقرر عرض مسلسل قصي خولي ونادين نجيم «عشرين عشرين» في رمضان 2020 الا انه خرج من السباق بسبب توقف التصوير في لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. 

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