أضحى مبارك.. قصي خولي يهنئ متابعيه بالعيد





ويشارك قصي خولي في بطولة المسلسل بجانب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل " خمسة ونص" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2019.





وكان من المقرر عرض مسلسل قصي خولي ونادين نجيم «عشرين عشرين» في رمضان 2020 الا انه خرج من السباق بسبب توقف التصوير في لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.